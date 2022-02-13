Инцидент с американской атомной подлодкой: охотник стал добычей

Американскую подводную лодку типа Virginia обнаружили в территориальных водах России самолеты Ил-38 морской авиации и одна из подлодок Тихоокеанского флота. Об этом сообщил источник, близкий к данной сфере.

Координаты подлодки были переданы отряду боевых кораблей, который возглавлял фрегат ТОФ "Маршал Шапошников". По словам источника, субмарина США имела преимущества в обнаружении российского надводного корабля, но экипаж все равно застали врасплох. Подлодка не успела покинуть район плановых учений, сообщает ТАСС.

Инцидент с субмариной произошел 12 февраля. В Минобороны сообщили, что около острова Курильской гряды Уруп обнаружили охотника типа Virginia. После случившегося в российское военное ведомство был вызван военный атташе США, ему вручили ноту.

Минобороны США, в свою очередь, изложило собственную версию случившегося. Официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС Америки Кайл Рейнс заявил, что инцидент мог произойти не в пределах российских морских границ, а в международных водах.