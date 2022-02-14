Песков ответил на вопрос об ударах по иностранным кораблям

Российские военные строго следуют существующим протоколам действий в случае вхождения иностранных кораблей, надводных или подводных, в территориальные воды РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов", – сказал представитель Кремля.

За дальнейшими разъяснениями он рекомендовал обратиться в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Речь идет об инциденте, произошедшем 12 февраля в районе курильского острова Уруп. Там в территориальных водах России неожиданно оказалась американская подводная лодка типа Virginia. Субмарину обнаружили самолеты Ил-38 морской авиации РФ и одна из подлодок Тихоокеанского флота.

Координаты подлодки были переданы отряду боевых кораблей, который возглавлял фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Экипаж военного корабля предпринял все необходимые меры по защите государственной границы России.

После случившегося в российское военное ведомство был вызван военный атташе США, ему вручили ноту. Официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Кайл Рейнс заявил по этому поводу, что инцидент мог произойти не в пределах российских морских границ, а в международных водах.