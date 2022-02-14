Шойгу рассказал, как американскую подлодку выгоняли из наших вод

Министр обороны России во время встречи с президентом доложил о военных учениях, а также инциденте с американской подлодкой. Трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Сергей Шойгу отметил, что российские военные проводят учения практически на всех флотах и в военных округах. Часть из них скоро будет завершена.

Шойгу рассказал Владимиру Путину подробности о случившемся в территориальных водах России. Подлодка США типа Virginia зашла в воды на глубину более четырех километров. По словам министра, операция по ее выдворению шла почти три часа.

Министр пояснил, что подлодку обнаружили при отработке одной из части учений в районе Курильских островов. Выдворить субмарину удалось в результате специальных действий.

Об инциденте с подлодкой в Минобороны сообщили 12 февраля. После случившегося военному атташе США российская сторона вручила ноту.