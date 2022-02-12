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Усиление НАТО у границ России 1 час назад

12 февраля 2022 20:31

Минобороны России вручило ноту военному атташе США


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Минобороны РФ вручило представителю аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве ноту в связи с нарушением американской подводной лодкой территориальных вод России. Ее действия расценены как грубое нарушение норм международного права.

"Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации", – подчеркнули в российском военном ведомстве.

Минобороны РФ потребовало принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем.

Американского военного атташе также предупредили, что российская сторона оставляет за собой право принимать в своих территориальных водах все возможные меры для обеспечения безопасности страны, пишет РИА Новости.

Субмарина ВМС США типа Virginia была обнаружена утром 12 февраля в районе острова Уруп Курильской гряды. Она находилась в территориальных водах РФ и нарушила российскую государственную границу. Требование всплыть американцы проигнорировали. В результате экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" применил соответствующие средства, после чего американская подлодка очень быстро ушла из территориальных вод России.

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