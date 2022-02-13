Американцы отрицают нарушение подлодкой госграницы России

Представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес заявил, что американские военно-морские силы "летают, плавают и безопасно действуют в международных водах".

Так он прокомментировал в воскресенье инцидент с обнаружением американской подлодки типа "Вирджиния" в территориальных водах РФ у Курильских островов.

"То, что Россия заявила о наших операциях в ее территориальных водах – неправда", – заявил Кайл Райнес.

Представитель Вооруженных сил США отказался сообщить точное местоположение американских подводных лодок по соображениям секретности, пишет "Интерфакс".

12 февраля в 10:40 в районе планового учения сил Тихоокеанского флота России противолодочные самолёты и подлодка обнаружили субмарину ВМС США.

Экипажем фрегата "Маршал Шапошников" применил соответствующие средства, чтобы заставить нарушителя госграницы отвернуть.

"Американская подводная лодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации", – сообщили ранее в Минобороны РФ.

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