Украинский президент не смог расставить все точки над "і"

Президент Украины заявил, что не все зависит от его страны. Владимир Зеленский пока не может расставить точки над "i". Об этом он заявил на брифинге.

По словам Зеленского, Украина хочет вступить в НАТО. Таким образом Киев смог бы укрепить свои границы, обеспечить безопасность территориальной целостности.

Владимир Зеленский также прокомментировал слухи о выезде из страны его родных. Украинский лидер заявил: "Моя семья всегда со мной". Он отметил, что его супруга — это не просто жена, а первая леди, которая должна показывать пример, сообщает РИА Новости.

По мнению Зеленского, гражданин Украины не тот, у кого паспорт, а тот, кто остался на Родине.

Ранее украинский лидер заявил, что самым главным врагом для них является паника.