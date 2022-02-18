Рогозин нашел у постпреда США отсылки к Наполеону и Гитлеру

Заявления постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд напомнили руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину о поведении таких исторических личностей, как Наполеон и Гитлер.

В интервью CNN, говоря о якобы имеющихся у России планах "вторжения" на Украину, Линда Томас-Гринфилд указала, что Россия уже "вторгалась в другие части Восточной Европы". При этом постпред не пояснила, какие события она имеет в виду.

"Ох уж эти русские, Ваше Превосходительство... Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в мягкие части Европы Восточной, но и могут добраться до Парижа с Берлином. Это очень тревожило узурпатора Наполеона и нациста Гитлера. Можем понять и вашу обеспокоенность, мадам", – написал в своем Telegram-канале Дмитрий Рогозин.

Последние недели Запад активно нагнетает информационную истерию на тему российского вторжения на Украину, несмотря на все опровержения со стороны властей РФ. И хотя в "назначенную" дату 16 февраля никакой деэскалации так и не произошло, обвинения в адрес России продолжают сыпаться.

Министерство обороны Британии изобрело уже семь способов захвата украинской территории и публикует очередную карту нападения. Не отстают и США: госсекретарь Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия якобы планирует создать предлог для своего нападения.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, за всей этой истерикой вокруг Украины может стоять намерение Киева саботировать выполнение минских соглашений по Донбассу.