Корреспондент RT рассказал об обстоятельствах обстрела в ДНР

Корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури, которого вместе с двумя коллегами – оператором и ассистентом, обстреляли в Донецкой народной республике, рассказал об обстоятельствах инцидента, произошедшего днем в субботу, 19 февраля.

По словам журналиста, в тот момент, когда съемочная группа находилась примерно в 300 метрах от линии соприкосновения в районе населенного пункта Зайцево, начался мощный обстрел.

Огонь велся с украинской стороны, военнослужащие ВСУ применяли тяжелое вооружение.

Известно, что никто из членов съемочной группы не пострадал. Им удалось благополучно эвакуироваться в безопасное место.

На фоне обстрелов, которые осуществляют украинские военные, с территории Донецкой и Луганской народных республик, где уже объявлена мобилизация, продолжается эвакуация мирного населения.

Сейчас людей размещают в Ростовской области, где из-за значительного количества беженцев объявлен режим ЧС, однако и другие российские регионы выразили готовность разместить у себя жителей Донбасса.