У Байдена изначально были другие планы

Президент США Джо Байден изначально не собирался в своем выступлении перед журналистами обвинять Россию в "нападении" на Украину. Об этом сообщает телеканал CNN.

Украинский президент ранее заявил, что для помощи Киеву не нужно постоянно говорить о датах вторжения России. Также в ходе поездки в Мюнхен Владимир Зеленский отметил, что у него нет опасений за свою страну.

Пресс-конференция Байдена состоялась накануне. Американский лидер пугал общественность новыми обвинениями в адрес России. По его словам, Москва нападет на Киев в ближайшие дни.