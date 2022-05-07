Организатор "Бессмертного полка" в Эстонии выслан безо всяких оснований

Обманом заманили в полицию, а после доставили на границу и выдворили без внятного обоснования. Так свою депортацию из Эстонии описал координатор "Бессмертного полка" Алексей Есаков. По заявлениям эстонских властей, выслали его якобы "по соображениям безопасности". А что было на самом деле?

Все личные вещи, одежда, документы и даже мобильный телефон Алексея Есакова остались в Эстонии. На дачу свидетельских показаний в городскую полицию (как позже выяснится, под выдуманным предлогом) организатор "Бессмертного полка" взял только вид на жительство и российский паспорт, не подозревая, что формальная беседа уже через пару часов закончится его выдворением из страны. Мужчину, уже много лет проводящего акции памяти к 9 мая и занимающегося историко-просветительскими проектами, посвященными Великой Отечественной войне, обвинили в разжигании межнациональной розни и признали угрозой безопасности эстонского государства.

"В документах, которые они мне дали, было перечислено – организация и отправка гуманитарной помощи на восток Украины, в Донбасс (они это назвали "контрабандно"), проведение "Бессмертного полка", марша мира и других общественных акций, которые на самом деле были разрешены эстонскими властями", – рассказывает организатор акции "Бессмертный полк" в Эстонии Алексей Есаков.

Примечательно, что инкриминируемые Есакову мероприятия были согласованы со всеми ведомствами и проходили под пристальным надзором эстонской полиции. Никаких претензий со стороны властей на тот момент ни к самим акциям, ни к их участникам у Эстонии не возникало. Гуманитарная помощь, которую Есаков отправлял с 2015 года, также всегда официально оформлялась в эстонской таможне.

"Сейчас всех активных людей в Эстонии пытаются нейтрализовать. На моего товарища Сергея Чулина, с которым мы вместе организовывали "Бессметные полки", на пустом месте неправомерно завели уголовное дело. Идет блокировка 9 Мая. Да, безусловно. И то, что они приняли этот закон, даже указ какой о том, что в период с 24 или 25 апреля по 10 мая вводится запрет на проведения всех общественных мероприятий. Как они это назвали – запрет на символику страны-агрессора", – объясняет организатор акции "Бессмертный полк" в Эстонии Алексей Есаков.

К блокировке 9 Мая Эстония подошла основательно. Уголовное дело заведено и на второго организатора "Бессмертного полка" Сергея Чулина.

А накануне эстонская полиция аннулировала вид на жительство и депортировала Максима Реву, занимавшегося общественной охраной и уходом за "Бронзовым солдатом" – памятником советскому воину-освободителю в Таллине. Реву, как и Есакова, обвинили в разжигании межнациональной розни. Особенно вопиющим, по данным эстонских СМИ, власти сочли фразу мужчины из интервью местному изданию, где Рева заявил, что, если бы встретил Владимира Путина, пожал бы ему руку. Допустить подобные публичные выступления и тем более организацию мероприятий, участники которых будут положительно высказываться о России, для Прибалтики непозволительная роскошь. Накануне премьер министр Латвии в эфире местного телевидения заявил о неизбежном сносе памятника советским воинам-освободителям в рижском парке Победы. По словам политика, мемориальный комплекс, открытый в Риге в 1985 году, прославляет оккупацию Латвии, и в независимом государстве ему не должно быть места.

"Это момент, кажется, наступил, когда в обществе однозначно считают, что этому памятнику больше нет места. Таким образом, осталось только найти способ, когда и как", – заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

В свою очередь комиссия сейма Латвии по иностранным делам постановила подготовить законопроект о приостановке соглашения с Россией об охране памятника советским воинам. На Украине закона, запрещающего надругательства над мемориальными комплексами и памятниками, посвященными Великой Отечественной войне, уже давно нет. Только за последнюю неделю там уничтожили свыше десяти различных скульптур и памятных знаков. В Ровненской области неонацисты снесли памятник советскому солдату.

Кадры из самого Ровно – демонтаж бюста герою СССР, разведчику Николаю Кузнецову. Памятник воину-освободителю снесли и в городе Стрый под Львовом. А в Запорожье на бульваре Шевченко сняли с постамента самолет Ла-5, принимавший участие в воздушных битвах во времена ВОВ.

Борьба со всем, что хоть как-то напоминает о советском прошлом, на Украине уже давно приобрела идиотические формы. В Виннице под громкое улюлюканье радикалов снесли памятник Максиму Горькому. А в Чернигове пошли еще дальше – там боевики территориальной обороны, уничтожив сначала памятник Зое Космодемьянской, демонтировали и памятник Александру Пушкину.

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