Эрдоган заявил, что ложь о нем не пройдет

"Твоя очередная ложь не пройдет", – заявил в парламенте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидеру оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемалю Кылычдароглу в ответ на обвинения в том, что он якобы покровительствует частной военной компании Sadat.

"Никаких связей с руководством компании у меня нет. И говорить об этом – проявлять неуважение", – сказал турецкий президент.

Он пояснил, что Sadat – компания в военной сфере, которая работает в бывших колониальных государствах, передает ТАСС.

На днях НРП подготовила запрос в парламент Турции с требованием провести расследование этой ЧВК.

В оппозиционной партии утверждают, что компания якобы связана с властями Турции и планирует вмешаться в выборы, запланированные на июнь 2023 года.

В ЧВК эти обвинения отвергли и заявили о намерении защитить честь и достоинство компании в суде.

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