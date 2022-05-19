Миллиардер дал россиянам совет на миллион долларов

Российский миллиардер Леонид Михельсон, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты", призвал будущих студентов учиться на инженерных специальностях. По мнению главы "Новатэка", на рынке труда сейчас катастрофически не хватает грамотных инженеров. Все хотят быть экономистами или юристами.

"Очень не хватает инженерного квалифицированного персонала​​​. Я вас призываю, кто еще не поступил, выбирайте эти специальности", – сказал Михельсон. На вопрос модератора встречи о зарплатах, Леонид Михельсон заявил, что топовые специалисты в криогенной области, в управлении заводами, типа "Ямал-СПГ", получают до миллиона долларов.

"В газовой отрасли нужны все специалисты, но самая большая потребность сейчас – это инженеры. У нас до сих пор в России нет ни одной именно топовой инжиниринговой компании, которая может делать EPC-контракты, то есть выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями. Мы пытаемся и помогаем делать такие компании", – добавил Михельсон.

Леонид Михельсон занимает четвертую строчку среди россиян в рейтинге журнала Forbes. Он закончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности "Инженер-строитель" в 1977 году, напоминает РИА Новости.

Предприниматель возглавляет и является совладельцем компании "Новатэк" (крупнейший в России производитель СПГ), владеет крупной долей в нефтегазохимическом "Сибур Холдинге" (входит в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков), долей в инжиниринговой компании НИПИГАЗ.

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