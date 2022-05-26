Украина может использовать "Дружбу" против Венгрии

Киев может использовать нефтепровод "Дружба" в качестве мощного рычага воздействия на Венгрию. Такое мнение выразила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передает ТАСС.

Она возмутилась позицией Будапешта по вопросу принятия Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций, в частности нефтяного эмбарго. По ее словам, венгерские власти просто "воспользовались ситуацией" и теперь могут предъявлять свои требования, чтобы "не разрушить европейское единство".

Однако, считает Зеркаль, Киев может повлиять на Будапешт при помощи нефтепровода "Дружба", ветка которого проходит через Украину и идет напрямую в Венгрию, ведь с ним может "что-то произойти".

"На мой взгляд, было бы очень уместно, если бы с ним [нефтепроводом] что-то произошло", – заявила советник министра.

Тем не менее Зеркаль добавила, что принятие таких решений лежит в зоне ответственности правительства и президента Украины.

"Действительно ли мы хотим говорить с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому", – добавила она.

Напомним, Венгрия выступает резко против запрета поставок российской нефти в Европу. Позиция Будапешта мешает ЕС принять очередной, шестой пакет санкций против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал антироссийские санкции необдуманными и сравнил их с атомной бомбой.

В стране с 25 мая действует режим ЧП в связи с ситуацией на Украине и возникшими из-за этого экономическими трудностями. По словам Орбана, боевые действия угрожают энергетической и финансовой безопасности Венгрии.

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