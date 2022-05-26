Российские военные при разгрузке на железнодорожной станции уничтожили подразделения и технику украинской 10-й горно-штурмовой бригады, которые Киев отправил на подмогу группировке в Донбассе. Над Херсонской и Харьковской областями за сутки сбиты 13 беспилотников, в том числе ударных и разведывательных. А в районе Камышевахи в ЛНР после того, как неонацистов выбили из укрепленного пункта, выяснилось, что для наблюдения за передвижением российских и союзных войск боевики "Правого сектора" (запрещен в РФ) использовали инфраструктуру ОБСЕ.

Обгоревший металл очень быстро ржавеет. На самом деле позицию эту разобрали буквально на днях. Здесь находился опорный пункт украинской армии. Давайте просто посмотрим, что внутри. Разведка уже поработала, поэтому можно идти спокойно. Я даже не знаю, что сюда вообще могло прилететь. Две воронки рядом. Качественная работа нашей артиллерии.

"Здесь находилась вражеская машина, которую наши войска удачно разбили. Она была набита полностью оружием и готовилась к засаде на наши танки. Наблюдалось все это из штаба с помощью камер. Но мы успели разбить эту машину", – рассказывает один из военных.

Скорее всего, это была гостиница с прекрасным видом на поля. Здесь камеры висели, был наблюдательный пункт. Следили за перемещениями наших войск, поэтому разбирать этот дом нужно было обязательно. Надпись: "ОБСЕ". Специальная мониторинговая миссия на Украине. Три инфракрасные камеры следили за передвижением наших войск.

Забирались боевики через окошко, поэтому долго их не могли вычислить. Они не заходили через центральный вход. Здесь же жили, ночевали. Они даже не выходили, а просто смотрели на мониторы и передавали информацию артиллерии, которая наносила удары по Попасной, когда там еще не было нашей армии, а потом по нашим войскам, которые туда подошли.

Дым сзади – это Камышеваха. Сейчас туда прилетают снаряды нашей артиллерии, и все это благодаря тому, что был взят этот объект. Здесь уничтожено националистическое подразделение, бойцы которого следили за нашими войсками неустанно. С помощью камер ОБСЕ.

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