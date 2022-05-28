Красный Лиман освобожден, уничтожены украинские самолеты и вертолет

В Минобороны России сообщили новые подробности о спецоперации на Украине. В результате совместных действий подразделений Народной милиции ДНР и российских Вооруженных сил от украинских националистов полностью освобожден Красный Лиман.

В военном ведомстве также рассказали об уничтожении двух украинских самолетов Су-25. Произошло это в Херсонской и Харьковской областях. Кроме того, в районе населенного пункта Орехово Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.

По данным Минобороны на 28 мая, за сутки в воздухе также сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2".