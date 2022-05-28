Украинские военные отказываются выходить на позиции и бранят командиров

Сегодня в порту Мариуполя впервые за последние три месяца пришвартовался гражданский корабль. Безопасность его входа в акваторию обеспечивали наши военные. В ближайшие дни начнется выдача гуманитарной помощи в освобожденном городе Красный Лиман. И по ходу продвижения наших войск все чаще сообщается о том, что украинские военные отказываются вступать в бой.

Это первые кадры, как первый гражданский корабль с начала спецоперации и после освобождения города входит в порт Мариуполя. Сухогруз РМ-3 водоизмещением 3000 тонн. Класс "река-море". Порт приписки – Астрахань. Торговое судно сопровождали два противодиверсионных корабля и катер с боевыми пловцами. Мера безопасности совсем не лишняя, учитывая, что еще совсем недавно здесь шли тяжелые бои.

Корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ обеспечили безопасный проход торгового судна в порт Мариуполя. Начинается погрузка. Грузится имущество, которое было ранее приобретено у собственника. Это металлопрокат с заводов Донецкой народной республики. С освобождением порта и выходом к морю металлурги Донбасса получили новые возможности для расширения экспорта своей продукции.

Сегодня официально объявлен освобожденным и Красный Лиман. Украинские военные отброшены за южные границы города. Хотя в самом Красном Лимане остановка все еще очень напряженная – отступающие части ВСУ бьют по жилым кварталам.

Красный Лиман – это большой железнодорожный узел, соединяющий Луганщину с Харьковом и Киевом. В этой спецоперации – стратегически важный пункт. За ним – Славянск, по прямой всего 15 километров. Воздушно-космические силы России нанесли также несколько ударов по этому району высоточными ракетами.

"В населенном пункте Бахмут были уничтожены передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар. Кроме того, поражены пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР", – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Успешно отработали экипажи оперативно-тактической и армейской авиации – за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ, узел связи, четыре склада боеприпасов и две батареи РСЗО. Сбиты два украинских штурмовика Су-25.

Неонацисты из "Правого сектора" (запрещен в РФ) от отчаяния идут на провокации – на подконтрольных Киеву районах ДНР они призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

А это фрагмент боя, когда десантники при поддержке артиллерии подавили сопротивление опорного пункта ВСУ и вынудили украинских военных оставить позиции. А потом удерживали занятую высоту. Украинцы не смогли вернуть ее даже при поддержке бронетехники.

О том, что с моральным духом и мотивацией в украинской армии не все в порядке, свидетельствуют сами бывшие военные. Алексей родом из Луганской области. Отслужил по контракту в ВСУ, в морской пехоте. Но уволился из-за бесчеловечного отношения. Перебрался в Россию. Сейчас призывает земляков и сослуживцев сложить оружие.

Да и наемники – те еще вояки, как выясняется. Вот в британском таблоиде один такой откровенничает, кстати, сын депутата от Консервативной партии. Собирался поохотиться на русских. Едва унес ноги.

А в Северодонецке украинские воины так просто отказываются выходить на позиции. Командиров обкладывают бранью и попрекают сдачей целого района.

Тем, кто не стал отступать с украинской армией, остался и встречал русских, неонацисты мстят. За последние сутки они обстреляли не только освобожденный Красный Лиман, но и окрестности Херсона.

А вот российские военные помогают местным жителям, даже рискуя жизнью. В Харьковскую область гуманитарный конвой доставил 80 тонн грузов: муку, соль, крупы, консервы, товары первой необходимости. В первую очередь обеспечивают семьи с детьми.