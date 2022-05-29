Точные удары: украинские бронемашины буквально разлетаются на куски

Россия нанесла высокоточный ракетный удар по оружейному складу ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом в воскресенье заявили в Минобороны РФ. А еще показали кадры боевой работы вертолетов Ка-52, которые уничтожают позиции противника противотанковыми ракетами.

Одна из самых мощных в мире – самоходная артиллерийская установка "Малка" буквально вскрывает укрепрайоны ВСУ. С расстояния 40 километров. Калибр 203 мм – достаточно для разрушения даже пятиэтажного бункера.

Разведка целей и днём, и ночью – с помощью беспилотников "Орлан-10".

Российские ударные вертолёты Ка-52 атакуют подразделения националистов. Точные ракетные удары. Бронемашины ВСУ буквально разлетаются на куски. Мало что осталось и от опорного пункта. Причём вертолёты не приближались к целям – атаку провели с дистанции более пяти километров.

Армия России уничтожила еще более 800 военных объектов Украины. В том числе пункты управления, районы сосредоточения живой силы и военной техники, артиллерийские батареи, зенитно-ракетные комплексы, склады боеприпасов. Также сбит украинский штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Армия Зеленского использует тактику выжженной земли – уничтожает все, что только может, на территориях, с которых отступает. В Харьковской области российские инженерные подразделения восстанавливают мосты, которые подорвали националисты. Работы ещё не завершены, но местные жители уже пользуются. А как иначе – на той стороне магазины, школы, больница. В объезд – крюк в 35 километров. А через мост – по прямой – всего три.

"Силами сводно-восстановительного батальона Центрального военного округа на данном этапе выполняется обустройство берегового устоя, установлены пролётные строения. Особенно старики очень благодарны и подходят с пониманием. Даже при передвижении по разрушенному мосту оказываем помощь", – рассказал Максим, заместитель начальника оперативной группы.

"После восстановления будет уже более безопасно добираться до школы, больницы, за продуктами. Большое спасибо российским военным, что откликнулись", – сказал один из местных жителей.

Украинские войска используют мирных жителей как "живой щит". Запрещают покидать города и посёлки. И все же многим удается вырваться. С собой – минимальный комплект вещей. Беженцы, в том числе из Харьковской области, едут в Россию, в Белгородскую область.

За сутки границу пересекли еще 20 тысяч человек. Им помогут выбрать регион, где они смогут поселиться.

А пока в центрах временного размещения созданы все условия, в том числе обеспечена медицинская помощь. Власти региона даже предусмотрели "витаминный комплект" – фрукты и ягоды, чтобы люди могли поскорее прийти в себя и восстановиться.