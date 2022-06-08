Собкор ВГТРК в США: "Такого раньше я не видел никогда"

Собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в передаче "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" рассказал о ситуации, которая сложилась в аптеках США.

"Такого я раньше не видел никогда", – признался журналист.

Оказывается, сотрудники аптек вынуждены закрывать все полки, потому что столкнулись с регулярными кражами лекарств и косметики.

Теперь, рассказывает Богданов, они сбиваются с ног – постоянно бегают и открывают эти полочки.

"Потому что воруют все: порошки, дезодоранты. И это – даже в центре Нью-Йорка", – объясняет журналист.

По его словам, это началось после пандемии ковида и связано не столько с "разгулом криминала", сколько с падением уровня доходов американцев.

В соцсетях есть много видеокадров, как люди заходят с сумками, набирают товар и просто уходят.

"Они на подножном корму – заходят, берут. И бороться с этим невозможно, потому что статьи за это нет", – поясняет собкор ВГТРК в США.

При этом их выгоднее не трогать, сделать ничего нельзя. Полиция, рассказывает Богданов, если окажется рядом, то может кого-то поймать, но просто отберет товар, отдаст продавцу, и воришки "пошли дальше".