Никарагуа продлила разрешение на пребывание иностранных военных

В Никарагуа продлили разрешение на пребывание там иностранных военных контингентов. Соответствующий указ подписал президента страны Даниэль Ортега.

В документе указано, что в Никарагуа могут присутствовать "войска, морские и воздушные суда" ВС Венесуэлы, Гондураса, Гватемалы, Доминиканской Республики, Кубы, Мексики, Сальвадора и США", а также РФ. Разрешение продлено на вторую половину 2022 года.

Как напоминает ТАСС, конституция Никарагуа допускает пребывание в стране иностранных войск. Указ о продлении срока их присутствия принимается регулярно.