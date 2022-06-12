Польские политики втягивают свой народ в ядерный передел мира

Депутат Европарламента Радослав Сикорский, в прошлом министр иностранных дел Польши, предложил поставить на Украину ядерное оружие. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала его заявление.

Государственный деятель обратила внимание на то, что польские политики контролируются американским приводным ремнем. Кроме того, они проявляют экстремистскую идеологию, разжигают конфликты, распространяют ненависть. Теперь они, отметила Мария Захарова, угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия.

Официальный представитель МИД России указала на то, что заявления такого плана ставят под удар польский народ. Его втягивают в ядерный передел мира, считает Захарова.