Эдерер прокомментировал визит в российский МИД, а Стараче не стал

Послы Евросоюза и Италии Маркус Эдерер и Джорджо Стараче посетили российский МИД. Первый отвечал на вопросы журналистов, второй уехал со Смоленской площади без комментариев для прессы.

Эдерер покинул МИД спустя полтора часа. Он провел встречу с замглавы внешнеполитического ведомства Андреем Руденко. По словам посла, им была изложена принципиальная позиция ЕС по ситуации на Украине. Эдерер назвал спецоперацию нарушением международного и гуманитарного права.

Посол Евросоюза также прокомментировал ситуацию вокруг транзита в Калининградскую область. По его словам, речь о блокаде не идет. Эдерер обратил внимание на то, что транзит товаров, не попадающих под санкции, работает нормально. Кроме того, Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции ЕС.

Маркус Эдерер попросил МИД не обострять ситуацию и решить вопрос транзита в Калининград дипломатическим путем, сообщает РИА Новости.

Что касается посла Италии, он провел на Смоленской площади чуть менее часа. Как было сказано выше, от общения с прессой Джорджо Стараче воздержался.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Литвы агрессивными.