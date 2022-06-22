Мирошник: 100 звезд российской культуры готовы приехать в ЛНР

Представители российской культуры выразили готовность приехать в Луганскую народную республику. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Сейчас человек 100 звезд культуры готовы к нам приехать", – сообщил посол.

При этом он уточнил, что российские актеры, певцы, литераторы готовы ехать как в освобожденные города к мирным жителям, так и к военным в агитбригады.

Мирошник отметил, что в ЛНР едут те, кто был готов приезжать в республику еще в 2014 году. Он привел в пример Вадима Самойлова – основателя и лидера рок-группы "Агата Кристи".

Кроме того, посол рассказал, что в Госдуме РФ провели заседание комитета по культуре, на котором обсудили вопросы сотрудничества с ЛНР.

"Мы на этом заседании получили поддержку и по нашим вузам, и по библиотекам. Там достигнуты очень серьезные договоренности", – добавил посол.