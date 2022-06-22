"Азовсталь" может стать местом отдыха

Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, на территории которого более месяца были заблокированы более 2000 украинских военнослужащих и боевиков национального формирования "Азов", в будущем может стать местом отдыха. Об этом написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Сейчас правительство рассматривает различные варианты. Территорию "Азовстали" могут превратить в промышленный парк или базу отдыха. Но работать как металлургический комплекс предприятие больше не будет, сообщил Хуснуллин.

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Мариуполя, в том числе подземных сооружений комбината "Азовсталь", от украинских боевиков 20 мая. Предприятие серьезно разрушено.

В Мариуполе же начали строить жилые районы. План восстановления города будет утвержден в течение месяца. Вице-премьер Хуснуллин признал, что затраты на восстановление Мариуполя будут достаточно большими.