Глава МИД Украины не исключил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью итальянским СМИ заявил, что на переговорах с Россией предметом обсуждения может стать установление границ Украины по состоянию "до 24 февраля" (даты начала спецоперации России).

При этом он добавил, что с его стороны "было бы неразумно" озвучивать условия Украины на переговорах с Россией, передает ТАСС.

"Но каждый пункт будет предметом диалога", – сказал Кулеба.

Глава украинского МИД также высказался о том, что "путь достижения мира" должны обсуждать президенты Украины и России.

Кроме того, на вопрос итальянского журналиста, остается ли в силе предложение встречи Путина и Зеленского, он ответил: "Конечно. Все в силе".

При этом Кулеба заявил, что гарантией для запуска переговоров с целью разрешения конфликта являются поставки Киеву западного вооружения, передает РИА Новости.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что вернуться к переговорам с Россией Украине не позволяет Запад. Также российский министр подчеркнул бессмысленность попыток договориться с Киевом в рамках тех форматов, которые существовали в течение последних восьми лет.