Фон дер Ляйен: ЕС не вернется к нормальным отношениям с Путиным

Евросоюз не может вернуться к нормальным отношениям с Владимиром Путиным, считает глава Еврокомиссии Урсула фод дер Ляйен. Она напомнила, что ЕС ввел против РФ уже шесть пакетов санкций, пишет агентство РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отказаться от новых антироссийских санкций в пользу мирных переговоров.

Напомним, 24 февраля Вооруженные силы РФ начали операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время российские военные ликвидировали 213 украинских самолетов, 1 334 дрона, 3 769 бронемашин, 3 002 артиллерийских орудия.