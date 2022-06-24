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Обмен санкциями 1 час назад

24 июня 2022 22:17

Фон дер Ляйен: ЕС не вернется к нормальным отношениям с Путиным


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Евросоюз не может вернуться к нормальным отношениям с Владимиром Путиным, считает глава Еврокомиссии Урсула фод дер Ляйен. Она напомнила, что ЕС ввел против РФ уже шесть пакетов санкций, пишет агентство РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отказаться от новых антироссийских санкций в пользу мирных переговоров.

Напомним, 24 февраля Вооруженные силы РФ начали операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время российские военные ликвидировали 213 украинских самолетов, 1 334 дрона, 3 769 бронемашин, 3 002 артиллерийских орудия.

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политика Владимир Путин ЕС/Евросоюз санкции новости Урсула фон дер Ляйен

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