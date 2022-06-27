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Ситуация в Донбассе 20 минут назад

27 июня 2022 12:21

ВСУ теперь почти не могут обстреливать Донецк


AP Images

В Донецкой народной республике улучшилась ситуация с обстрелами Донецка, Макеевки и Горловки, которые вели Вооруженные силы Украины. Это стало возможным благодаря тому, что военные ДНР усилили контрбатарейную борьбу.

В последние дни ВСУ могут обстреливать лишь окраины Донецка и часть Горловки, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, военные народной республики принимают меры для того, чтобы ВСУ "физически не могли" задействовать имеющееся у них артиллерийское вооружение.

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общество обстрел Донецкая народная республика/ДНР Денис Пушилин новости ВСУ / Вооруженные силы Украины

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