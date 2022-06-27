ВСУ теперь почти не могут обстреливать Донецк

В Донецкой народной республике улучшилась ситуация с обстрелами Донецка, Макеевки и Горловки, которые вели Вооруженные силы Украины. Это стало возможным благодаря тому, что военные ДНР усилили контрбатарейную борьбу.

В последние дни ВСУ могут обстреливать лишь окраины Донецка и часть Горловки, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, военные народной республики принимают меры для того, чтобы ВСУ "физически не могли" задействовать имеющееся у них артиллерийское вооружение.