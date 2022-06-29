Лисичанск: американские наемники и запрещенные мины

Разведчики Луганской Народной Республики выслеживают группу наемников-американцев, которая действует в южной части Лисичанска. Как рассказал в среду помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев, примерно 20 человек передвигаются по городу на пикапах. Из данных радиоперехвата следует, что на машинах установлены минометы, установки противотанковых управляемых ракет и аппаратура управления БПЛА.

В свою очередь, представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные дистанционно устанавливают в окрестностях Лисичанска запрещенные противопехотные мины.

Марочко пояснил, что киевский режим пытается обвинить в этом Вооруженные силы РФ и армию ЛНР, пишет РИА Новости.

"По всем канонам военного искусства никогда наступающие войска не минируют впереди себя местность. Это делают лишь те, кто обороняется", – отметил Марочко.