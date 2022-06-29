Шольц рассмеялся в ответ на вопрос о гарантиях для Украины

Неоднозначный ответ канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопрос о гарантиях безопасности Украине вызвал недовольство в немецких СМИ и соцсетях. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

Инцидент произошел во время итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки". Польско-немецкая журналистка Розалия Романец спросила у Олафа Шольца, мог бы он конкретнее рассказать о гарантиях безопасности Украине. На это канцлер ФРГ ответил следующее: "Да… Мог бы". При этом зарубежный политик рассмеялся. После он развел руками и отметил: "На этом все".

Некоторые журналисты и пользователи соцсетей сочли такое поведение неуважительным, высокомерным, а также недостойным для стороны, которая принимает саммит.

Эксперт по политическим коммуникациям Хассо Мансфельд обратил внимание на то, что такого канцлера нужно стыдиться. Специалист указал на ехидство и надменность Олафа Шольца и посчитал, что канцлеру ФРГ необходимо попросить прощения за случившееся.

Газета отмечает, что правительство Германии еще несколько недель назад сообщило о намерениях предоставить Украине гарантии безопасности. При этом до сих никакого конкретного разъяснения не поступило.