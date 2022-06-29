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Ситуация на Украине 35 минут назад

29 июня 2022 17:27

Говоря о Зеленском, Бальбек процитировал анекдот про морг


GLP

С учетом того, что в НАТО не сомневаются в успехе спецоперации России на Украине, политэксперт Руслан Бальбек известным анекдотом прокомментировал просьбу Владимира Зеленского к альянсу о гарантиях безопасности.

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"Санитар, может, в реанимацию? Нет, доктор сказал – в морг", – напомнил Бальбек старый анекдот.

По его мнению, именно так указанием "воевать до победы" ответил альянс Зеленскому, передает РИА Новости.

Во время онлайн-выступления на саммите НАТО в Мадриде он попросил дать Украине гарантии безопасности, а также попросил о финансовой и военной помощи.

"Причем, – напомнил Бальбек, – никто в НАТО не сомневается, что победа будет за Россией".

Поэтому, считает он, нет особого смысла тратить силы на гарантии безопасности и дорогостоящую поддержку.

"Так, вколоть успокоительное в виде нескольких партий вооружений – и пусть Зеленский бьется, пока российские войска весь генофонд Украины не вышибут", – считает крымский политический эксперт.

По его мнению, "именно так рассуждают большие белые господа, которые держат Зеленского за своего холуя".

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