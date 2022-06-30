Байден запутался в странах и помянул Бога всуе

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде президент США Джо Байден вновь оговорился. На этот раз он перепутал Швецию со Швейцарией.

"Глава Швейцарии. Швейцарии… Мой Бог! Я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции", – поправился Байден.

Это произошло, когда он рассказывал о телефонных переговорах с лидерами Финляндии и Швеции, передает РИА Новости.

Изначально против их вступления в альянс выступала Турция, но затем президент Эрдоган снял свои возражения.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в сфере безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары.

На днях Байден допустил оговорку, что НАТО является угрозой самой себе.