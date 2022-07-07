Переговоры с Украиной: чем позже начнутся, тем будут сложнее

Леонид Слуцкий был членом переговорной группы и рассказал, что многие вопросы удалось согласовать, но в определенный момент переговоры откатились к изначальной точке. Глава ЛДПР предупреждал украинскую сторону, что дальнейшие переговоры будет вести еще сложнее.

"Мы согласовали, казалось бы, весь гуманитарный блок, за исключением, правда, закона о "героях" – Бандеру и Шухевича они никак сдавать не хотели. Но они откатили обратно, к сожалению, на первоначальные позиции", – отметил Слуцкий.

Владимир Путин в ходе встречи с парламентариями заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Президент подчеркнул, что чем позже они начнутся, тем больше сложных проблем придется обсуждать.