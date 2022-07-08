Уничтожены британские "Гарпуны", украинские националисты и техника

За минувшие сутки высокоточным оружием морского базирования в Одесской области уничтожены две установки берегового ракетного комплекса "Гарпун", доставленные в Лиман из Великобритании.

В районе Очакова Николаевской области огнем поражены позиции 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 290 военнослужащих и 29 единиц бронетехники и автомобилей.

ВКС России нанесли удар по размещенному под Николаевом пункту временной дислокации 241-й бригады теробороны. Уничтожено 85 боевиков и 15 единиц боевой техники.

В Краматорске ударом высокоточного оружия уничтожены две пусковые установки комплекса "Точка У", а также 150 человек личного состава.

В нескольких районах ДНР подавлены четыре батареи реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийские батареи. Уничтожено шесть боевых машин РСЗО "Град" и склад с боеприпасами.

В районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области самолетами Су-35 ВКС России сбиты в воздухе: самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 156-ти районах. Ликвидировано хранилище ГСМ для украинской бронетехники в населенном пункте Анновка Днепропетровской области.

Средствами ПВО в районе населенного пункта Голубовка уничтожен украинский МиГ-29 и девять БПЛА.