Совбез ООН не утвердил проекты резолюции о гумпомощи для Сирии

На рассмотрение Совбеза были вынесены российский и западный проекты о гуманитарной помощи для Сирии. Как сообщил председатель СБ ООН Роналду Кошта Филью, голосование по российскому варианту принесло следующий результат – двое за, трое против, 10 воздержались. Проект не был принят из-за недостаточного количества голосов. Ранее Россия воспользовалась правом вето, чтобы отклонить проект, предложенный Норвегией и Ирландией.

Российский вариант предполагал продление действующего механизма на шесть месяцев до 10 января 2023 года, западный проект предусматривал такой же срок, но с автоматической пролонгацией, не требующей отдельного голосования.

"У вас был выбор, вы его сделали, и теперь эта страница истории перевернута окончательно и бесповоротно", – заявил по итогам голосования первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Российскую версию заблокировали дипломаты США, Франции и Великобритании, уточняет "Интерфакс".

Срок действия мандата на транспортировку помощи, продленный на год 9 июля 2021 года, истекает в это воскресенье.