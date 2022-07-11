Оппозиция Шри-Ланки договорилась сформировать временное правительство

Член парламента Вимал Вераванса подчеркнул: это будет правительство, в котором будут представлены все партии.

Генеральный секретарь главной оппозиционной партии "Объединенная народная власть" Ранджит Маддума Бандара отметил – необходимо создание временного правительства всех партий на ограниченный период, а затем состоятся парламентские выборы.

Ожидается, что лидеры представленных в парламенте политических партий встретятся днем 11 июля для обсуждения созыва палаты представителей с целью передачи власти новому правительству.

Накануне столицу Шри-Ланки охватили массовые протесты. Участники акции, прорвав кордоны полиции, захватили дворец президента. Сам глава государства был эвакуирован и мог покинуть Шри-Ланку на самолете. В ходе протестов были ранены по меньшей мере 100 человек, в том числе журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

В стране сейчас тяжелейший экономический кризис. Нет топлива, часть лекарств исчезла из продажи, некоторые продукты в дефиците, цены на другие выросли в несколько раз. Инфляция составляет 54,6 процента. Также власти допустили дефолт по государственному долгу. Валютные резервы страны истощены, закупить нужные товары за рубежом невозможно.