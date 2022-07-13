Политолог: чем для США важен нацизм на Украине

"Когда мы говорим о том, что является идеологией современного Запада и США – это, конечно, идеология лицемерия, а лицемерие – отражение внутренних комплексов", – заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" российский политолог Дмитрий Евстафьев. – Когда они говорят об антисемитизме якобы у нас, они имеют в виду свои проблемы в этой области. Но американцам нравится лицемерить, это становится для них нормой жизни".

Он задал риторический вопрос, можно ли достичь какого-то долгого мира с элитой, находящейся в такой степени нравственной деградации и лицемерия, для которой информационная манипулятивность – замена дипломатии.

Он поставил и второй вопрос: чем так важен нацизм на Украине для нынешней элиты США?

"Они же держатся за него руками. Что, у них нет опыта государственных переворотов, когда одного диктатора меняют на другого? Что же они пытаются отмазать этого фашиста", – продолжил Дмитрий Евстафьев.

По его словам, для США легализация нацизма – инструмент дальнейшего подчинения себе крупных территорий. Если отработать организационные подходы нацизма постмодерна на Украине, все это вполне налезет на Европу и США, где тоже государство разрушено.

Ведущий программы Владимир Соловьев напомнил недавние слова американского финансиста Джорджа Сороса о том, что главная угроза Америки – не Россия и не Китай, а внутренние враги демократии.

"Для борьбы нужна идеология, которая оправдает внутренние репрессии, а лицемерие прикроет информационную волну", – полагает политолог.

Также, по его словам, для России важно сохранение государства как интегрирующей силы и общества, которое сконцентрировано вокруг этого государства. Недопущение деструктивных идеологий националистического типа, ведь с этого все начинается – с признания национализма как допустимой идеологии.