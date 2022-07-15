Байден заменил израильский флаг американским

Президент США посетил Восточный Иерусалим без израильского флага на лимузине. Как пишут местные СМИ, это резко отличается от того, как он передвигался по Израилю в последние 48 часов.

На бронированном автомобиле Джо Байдена с одной стороны был закреплен израильский флаг, а с другой – американский.

Однако перед тем, как сегодня посетить больницу Августы Виктории в Восточном Иерусалиме, израильский флаг был снят и заменен на второй американский, передает ТАСС.

Возможно, это связано с тем, что Байден не хочет делать заявлений относительно того, является ли это место возле Елеонской горы израильским или палестинским, предполагают местные СМИ.

Также отмечается, что это – первое посещение действующим президентом США какого-либо района Восточного Иерусалима, кроме Старого города.