15 июля 2022 14:00

Байден заменил израильский флаг американским


Global Look Press

Президент США посетил Восточный Иерусалим без израильского флага на лимузине. Как пишут местные СМИ, это резко отличается от того, как он передвигался по Израилю в последние 48 часов.

На бронированном автомобиле Джо Байдена с одной стороны был закреплен израильский флаг, а с другой – американский.

Однако перед тем, как сегодня посетить больницу Августы Виктории в Восточном Иерусалиме, израильский флаг был снят и заменен на второй американский, передает ТАСС.

Возможно, это связано с тем, что Байден не хочет делать заявлений относительно того, является ли это место возле Елеонской горы израильским или палестинским, предполагают местные СМИ.

Также отмечается, что это – первое посещение действующим президентом США какого-либо района Восточного Иерусалима, кроме Старого города.

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политика Израиль Иерусалим флаг США/Америка Джозеф Байден новости