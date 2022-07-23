Меморандум об экспорте украинского зерна – в центре внимания мировой прессы

Эпохальное, критически важное, прорывное – западная пресса наперебой сообщает о подписании соглашения об экспорте зерна.
Антониу Гутерриш встречу в Стамбуле неожиданно приписал себе, назвал это своим главным достижением за пять лет на посту генерального секретаря ООН.
"Это соглашение поможет избежать катастрофы с нехваткой продовольствия для миллионов людей по всему миру. Это маяк надежды, возможностей и облегчения", – заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Цены на пшеницу, как и ожидали в прессе, после заключения сделки тут же отскочили вниз более чем на пять процентов. Сейчас показатель минимальный с февраля – меньше 8 долларов за бушель.
Уходящий британский премьер Борис Джонсон сделку приветствовал. Призвал реализовать ее в полном объеме. Кандидат на его пост – глава МИД Лиз Трасс – в своем стиле заявила, что будет внимательно следить за тем, как Россия выполняет соглашение. Ведь по ее словам, именно благодаря Великобритании и союзникам удалось заключить сделку.
В Вашингтоне себе чужие заслуги не приписывают, но тоже обещают пристально следить за сделкой:
"Мы будем очень пристально следить за соглашением, чтобы оценить его реальный эффект. Мы думаем, что оно окажет позитивное влияние на мировой рынок и поможет усилить продовольственную безопасность по всему миру".
Виктория Нуланд, та самая, что раздавала печеньки на Майдане, выступая в Аспене, признала: новость об экспорте зерна замечательная. Правда, опуская хронологию событий, заместитель государственного секретаря неожиданно заявила, что якобы Россия пошла на этот шаг под давлением мировой общественности. И в финале добавила: Штаты в решении продовольственного кризиса сделали больше других.
В Брюсселе держатся скромнее.
"Стамбульское соглашение – это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому выполнению", – заявил глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Генеральный секретарь ООН обещает, что совместный координационный центр начнет работу максимум через две недели.
Тем временем в Канаде подсчитывают, сколько тонн пшеницы в ближайшее время окажется на мировом рынке. Примерно 22 миллиона.
В турецкой прессе отмечают, что благодаря соглашению удастся спасти сотни тысяч, а то и миллионы людей. Республика всеми силами пытается ускорить процесс экспорта зерна. Готовы даже помочь в разминировании Черного моря.
"В случае необходимости разминирование может быть выполнено сторонним государством. Турция готова предложить свою помощь", – подчеркнул официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Корреспондент ВВС обращает внимание не на украинское зерно, а российскую продукцию, в том числе удобрения, которым открыли доступ за рубеж. Под санкции они не попали, но из-за украинского кризиса возникли проблемы с логистикой – доставить их по Черному морю было невозможно. Теперь вопрос решен.
Жители Кении надеются, что благодаря сделке цены на пшеницу в стране пойдут вниз. Хлеб давно стал роскошью.
Президент ЮАР вовсе считает, что зерновой кризис показал: Африка должна стать более самостоятельной, сама производить удобрения, выращивать злаки, а не рассчитывать на других.