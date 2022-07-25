Экс-генерал ФСБ: украинская разведка выставила себя на посмешище

Пообещав 2 миллиона долларов российскому пилоту за угон боевого самолета, украинская разведка выставила себя на посмешище. Такое мнение высказал генерал ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

"Оказаться таким посмешищем – это ж надо было суметь, но украинские военные разведчики это смогли, – сказал Михайлов РИА Новости. – Мы имеем дело с неадекватами, которых даже зарубежные инструкторы не могут научить чему-то серьезному".

Ранее стало известно, что украинская сторона предложила российскому летчику совершить предательство. Операцию курировали спецслужбы натовских стран. Пилот, которого они пытались завербовать, помог ФСБ сорвать эту операцию. При этом российская разведка сумела получить данные, благодаря которым ВС РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

Сам летчик, которого пытались завербовать, признался, что сначала воспринял предложение как шутку, но затем понял, что имеет дело с сотрудниками спецслужб. По его словам, украинские агенты ожидали, что он покажет "свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации" и сможет "мотивировать летный состав на предательство Родины.

Пилот отметил, что украинская разведка предлагала ему паспорта европейских государств и "обещала безбедную жизнь за границей".

"Но мы все прекрасно понимаем, что это невозможно", – заявил он. Видеозапись интервью с летчиком доступно на медиаплатформе "Смотрим".

В итоге российская контрразведка изъяла средства, обещанные пилоту. Речь идет о 4 тысячах долларов. Они будут направлены на восстановление Донецка и Луганска, передает телеканал "Россия 24".