Зюганов назвал условие объединения с эсерами

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов не исключает объединения с партией "Справедливая Россия – За правду", если эсеры готовы выполнять партийную программу коммунистов.

Условия объединения КПРФ и партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) понятны. "Программа КПРФ опубликована, материалы известны, условия объединения тоже. Пусть рассматривают и вносят нам свои предложения", – заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

"Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем объединение. Подтягивайтесь, работайте", – отметил Зюганов в интервью РИА Новости.

Между тем объединение СРЗП и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение СРЗП уже внесла на рассмотрение КПРФ, заявил председатель СРЗП Сергей Миронов​​​.