29 июля 2022 18:40

"Патрик Блэкетт" поможет британцам в военных экспериментах

Британские ВМС представили новый боевой корабль "Патрик Блэкетт XV". Он будет использоваться для тестирования современных военных технологий.

Корабль назван в честь бывшего моряка британского флота, впоследствии ставшего физиком и лауреатом Нобелевской премии Патрика Блэкетта. Его примерная стоимость составляет 9 миллионов фунтов, отмечает РИА Новости.

"Патрик Блэкетт XV"​​​ будет использоваться в качестве площадки для автономных экспериментов и испытаний, которые проводят технические специалисты флота Ее Величества.

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