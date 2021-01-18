Honda сообщила первые подробности о новой версии кроссовера HR-V

Японский автопроизовдитель Honda объявил о планах представить для Европы 18 февраля популярный компактный кроссовер HR-V с двухмоторной гибридной технологией в стандартной комплектации. Honda опубликовала часть фрагмента изображения гибрида.

Гибрид HR-V станет последним этапом стратегии компании Electric Vision по электрификации всех своих основных моделей в Европе к 2022 году.

Сейчас новый Honda HR-V предлагается в Европе с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 130 л .с., а версия Sport оснащена турбомотором на 1,5-литра и 182 л.с.

HR-V станет последней моделью в линейке Honda с обозначением e:HEV. Значок, обозначающий гибридную трансмиссию, предпоследним получил и новый компакт Jazz, который был запущен в Европе в прошлом году. В гибридном Jazz бензиновый мотор объемом 1,5 литра выдает 97 л.с. и крутящий момент в 131 Нм, а максимальная мощность электромотора – 109 л.с., крутящий момент – 253 Нм.