Тесно, но современно: в России начали выпуск нового Renault Duster

Французская компания Renault начала серийное производство Duster второго поколения на московском заводе, где предшественник выпускался с 2012 года.

"В 2019 году была роботизирована сварка переднего блока автомобиля и крыши, а в прошлом году ходе подготовки к запуску нового Duster – и боковин кузова. Это стало заключительным этапом в общем процессе полной роботизации сварки", – заявили в "Renault Россия".

Продажи модели начнутся в первом квартале, цены автопроизводитель сообщит позднее. Скорее всего Renault попробует "втиснуть" самую доступную версию нового кроссовера в ценовой диапазон около 1 миллиона рублей, иначе ему придется столкнуться с жесткой конкуренцией. Пока сохраняется важное преимущество бюджетного кроссовера – его можно купить по программе льготного кредитования со скидкой в 10% от стоимости автомобиля для уплаты первого взноса.

В дизайне бюджетного кроссовера добавлены новые передние и задние бамперы, рейлинги, сохранились серебристые пластиковые накладки. Все это достаточно декоративное, но, как показал опыт эксплуатации в России модели первого поколения, это легко и недорого меняется самим автовладельцев за "сущие копейки", во встолько же обходится и дополнительная шумоизоляция, а обслуживание "железа" хоть и частое, но недорогое.

Правда и без того тесный кроссовер в новом поколении стал еще уже. Размеры нового Renault Duster изменились по сравнению с предыдущим поколением: длина кроссовера увеличена с 4315 до 4341 мм, ширина – уменьшена с 1822 до 1804 мм, высота – увеличена с 1625 до 1682 мм (с рейлингами).

Колесная база символически увеличена с 2673 до 2676 мм, дорожный просвет автомобиля не изменился – 210 мм. Заявлены угол въезда в 31 градус, съезда – 33 градуса. Появились новые варианты оформления кузова и новый цвет металлик – оранжевый Atacama. Передняя часть внедорожника получила новую решетку радиатора и фарами с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями. Колесные арки Renault Duster в новом поколении стали еще массивнее в паре с боковыми молдингами с надписью Duster. Появились светодиодные габаритные огни с новым дизайном.

Предшественник пользовался спросом и по итогам года самая доступная версия Renault Duster со 114-сильным мотором 1,6 литра, механикой и передним приводом подорожала в России за 2020 года с 741 до 865 тысяч рублей, а сейчас ценник вырос и до 912 тысяч. Максимально оснащенные 2-литровые кроссоверы с АКП и 4WD подорожали меньше – примерно на 50 тысяч до 1,255 миллиона рублей за 2020 год, а сейчас и до 1,277 миллиона. За 9 лет с момента появления в России Renault Duster первого поколения в автосалонах купили более 440 тысяч человек.