Впервые в России: Mitsubishi, Nissan и Changan подготовили громкие премьеры

Не секрет, что новинки автопрома появляются не во всех странах одновременно. Бренды самостоятельно определяют график поступления моделей, и нам иногда приходиться ждать не один месяц старта продаж.

Сразу несколько новых компактных кроссоверов вскоре должны "приехать" в Россию. Так что нам готовят производители? Mitsubishi представила новое, четвертое, поколение кроссовера Outlander. Автомобиль заметно "подрос" и в ширину, и в высоту. Фары расположились по углам в бампере, а над ними – горизонтальные секции ходовых огней и поворотников.

Технически этот кроссовер – ближайший родственник Nissan X-trail, у них одна платформа. Под капотом теперь тоже ниссановский мотор: это атмосферный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с 8-ступенчатым вариатором.

Новый Outlander должен появиться в России в конце года. Ориентировочная цена – 1900000 рублей.

Новое поколение Nissan X-trail появилось в некоторых странах еще в прошлом году. На наших дорогах его пока только ждут. И, похоже, не зря. Автомобиль щеголяет двухэтажной оптикой и массивной V-образной решеткой радиатора. Дизайн определенно стал более спортивным и агрессивным, а также бренд впервые предложил двухцветные варианты окраски кузова.

Внутри – новый экран мультимедиа, камеры кругового обзора и прочие гаджеты. Модель пока предлагают с единственным мотором: это бензиновый "атмосферник" объемом 2,5 литра, мощностью 181 лошадиная сила. Цена базовой комплектации, как предполагается, будет ниже 2 миллионов.

И, конечно, китайцы. Производитель Changan прочно обосновался на местном рынке со своим флагманским кроссовером CS75Plus, но до нас пока новинка добраться не может. X-образная "морда" с узкими фарами, большими воздухозаборниками и внушительной решеткой радиатора выглядит довольно агрессивно. Что касается двигателей, то на выбор доступны два турбомотора на 1,5 и 2 литра мощностью 178 и 233 лошадиных силы соответственно. Первому положен 6-ступенчатый "автомат", на более мощной версии – уже 8 ступеней. Привод в обоих случаях – передний. На нашем рынке стоимость модели может начинаться от 1200000 рублей.

Новинка должна появиться в России до конца этого года. Как видим, класс компактных кроссоверов развивается очень активно. Бренды не боятся экспериментировать с внешностью, а вот по технической части отдают предпочтение классике: у всех представлены только бензиновые турбированные или атмосферные моторы.

Кроме того, в этом сегменте самое главное – цена. И производители это понимают. Судя по всему, они постараются удержать стоимость в прежних рамках.