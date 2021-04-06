Автомобили "не как у всех". Обзор трех компактных кроссоверов

Конкуренция в классе компактных кроссоверов не дает даже самым успешным моделям долго почивать на лаврах. В спину дышат крепкие середнячки, которые после обновления могут отбить покупателей у лидеров сегмента.

Сравним три недавно обновившихся компактных кроссовера, официально представленных в России. Первый – американец Jeep Renegade с бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра и мощностью 140 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 9,5 секунд, средний расход – около 6 литров, привод – передний, коробка – 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, дорожный просвет – 175 миллиметров. В базе: парктроник, датчик давления в шинах, подогрев сидений и руля, кондиционер. Цена – от 2099000 рублей.

Теперь японский вариант.

"Обновленная Subaru XV идет с одним единственным мотором. Это атмосферный бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил", – рассказывает руководитель отдела продаж официального дилера Александр Новиков.

Двухлитровый оппозитник обеспечивает разгон до сотни за 10,6 секунды, средний расход – чуть больше 7 литров, привод – полный, коробка – клиноцепной вариатор, клиренс – 220 миллиметров. В базе: светодиодная оптика, камеры спереди и сзади, семь подушек безопасности. Цены стартуют с отметки 2460000 рублей.

Вариант номер три – британец.

"Jaguar E-Pace оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 лошадиных сил – говорит менеджер по продажам официального дилера Валерия Герасева.

Разгон до сотни укладывается в 8,5 секунд. Расход в смешанном цикле – 7,8 литра, коробка передач – 9-ступенчатый автомат, привод – полный, дорожный просвет – 204 миллиметра. В списке базовых опций: камеры кругового обзора, системы удержания полосы движения и распознавания дорожных знаков, электропривод передних сидений. Цена – от 3821000 рублей.

Все трое – достойные варианты со своими сильными и слабыми сторонами. Jeep дешевле остальных, интересен внешне, но базовая комплектация могла бы быть и богаче. Кроме того, полный привод с этой версией двигателя недоступен в принципе.

Subaru, напротив, идет только с четырьмя ведущими колесами и неплохим набором систем активной безопасности. Все это будет очень кстати на скользких и мокрых покрытиях. Что, впрочем, не делает эту модель внедорожником, ведь вариатор очень не любит пробуксовок.

У Jaguar и полный привод, и классический автомат, и самый мощный мотор. Но вряд ли кто-то будет использовать его вне асфальта. Все-таки он дороже всех.

Все это так называемые "нишевые" модели: для тех, кто хочет автомобиль "не как у всех". Интересные внешне и неплохо укомплектованные уже в базе. Что ж, выбор – это всегда хорошо.