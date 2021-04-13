Романизация продолжается: шеф-дизайнером Lada стал испанец

Renault-Nissan-Mitsubishi продолжает курс на "романизацию" российской марки Lada. После объединения с румынской Dacia в январе этого года концерн объявил о назначении нового шеф-дизайнера бюджетного альянса. Им стал 53-летний испанец по фамилии опять-таки Романос.



Новый "визажист" Lada Алехандро Месонеро-Романос родился в Мадриде, учился в знаменитой барселонской школе дизайна и технологий Elisava, а первым местом его работы стал Volkswagen. Затем был Renault Samsung Motors, потом опять Volkswagen AG.

Благодаря Алехандро Месонеро-Романосу мы можем любоваться дизайном почти всех современных марок концерна Seat. Так, в его портфолио – первый серийный кроссовер Ateca, паркетник Arona, который успешно посоперничал с Nissan Juke и Renault Captur. Авторству Алехандро принадлежит и флагманский кроссовер "Сеата" – Tarraco. Внешность Ibiza, Leon, Cupra Formentor и электрического el-Born – тоже заслуга нынешнего шефа дизайнеров Lada. Неудивительно, что в 2018 году Месонеро-Романос получил премию Eurostars.



Первым автомобилем, над которым предстоит поразмыслить испанцу, станет Bigster, сообщает издание Autonews. Его планируется выпускать под тремя марками – Dacia, Lada и Renault, что существенно усложняет дизайнерские задачи. Все авто линейки Bigster будут иметь 85% общей электроники и механики, но каждый бренд при этом выпустит собственную модель. Так Lada сделает всем давно знакомую Niva нового поколения, которая раньше называлась 4x4.



Напомним, что главный дизайнер АвтоВАЗа британец Стив Маттин, за девять лет работы глобально изменивший внешность "Жигулей", освободил кресло в декабре 2020 года. На место автора знаменитого "Х-дизайна" Lada, который пришел на смену советско-итальянским разработкам, пришел француз Жан-Филипп Салар (еще одно доказательство "романизации" марки). Ему-то и будет "сдавать" свои проекты Алехандро Месонеро-Романос.