На площади Трех вокзалов в Москве изменится схема движения

К майским праздникам московский департамент транспорта собирается оптимизировать движение транспорта на площади Трех вокзалов. Это связано с предполагаемым увеличением автомобильного и пассажирского трафика в летний сезон.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, совместно с РЖД московский Дептранс пересмотрит схему парковок возле вокзалов, режим работы светофоров, будут изменены траектории разворотов. Кроме того, на Комсомольской площади продолжаются строительные работы. Здесь идет реконструкция железнодорожных путей и возведение еще одного моста. Вместо двух железнодорожных путей их станет четыре, что позволит пропускать электропоезда Московский центральных диаметров D2 и D4.

Детали новой схемы движения департамент транспорта Москвы пообещал опубликовать через две недели, а пока поделился солнечными фото с крыши Казанского вокзала в своем Telegram-канале.

Уже летом 2021 года начнется второй участок реконструкции. Будут связаны две станции МЦД "Каланчевская" и "Курская". Движение по четвертому пути будет на этом отрезке осуществляться сначала в реверсивном режиме на время реконструкции старых путей и возведения еще одного. Для этого будет введен специальный график движения поездов. Строители пообещали сократить срок строительных работ с полутора лет до одного года.