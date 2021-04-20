Массовое производство Aurus Senat начнется в мае

Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat начнется в мае, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Производство организовано на заводе в Елабуге. Ранее начался приема заказов на лимузин Aurus Senat по цене от 18 миллионов рублей, и топовом исполнении стоимостью от 22 миллиона рублей. Клиенты смогут получить автомобили первой серийной партии уже в мае этого года, сообщили в компании.

Предварительные заказы на машины уже принимаются через отдел продаж "Аурус", а также у дилеров "Авилон" и "Панавто". Приоритетным рынком экспорта для бренда является регион MENA (Middle East & North Africa), затем планируется выход на регион Юго-Восточной Азии.

Основны100% российская автоматическая, девятиступенчатая коробка передач, которая разработана была российской компанией.

Бренд Aurus проекта "Кортеж" официально дебютировал на европейском рынке на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Впервые был показан бронированный лимузин Senat L700 и базовый седан Senat S600, построенный на российской Единой модульной платформе. Российский двигатель V8 объемом 2,2 литра мощностью 245 л.с. с турбокомпрессором работает в паре с электродвигателем. Силовая установка разгоняет Aurus Senat Limousine до 100 км/ч за 9 секунд, а более легкий седан Aurus Senat – за 6 секунд. Моторы и автоматическая девятиступенчатая коробка передач – российские, как и большинство деталей.

Проект "Кортеж" предусматривает создание семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства, в основе которого лежит модульная платформа. В него входят четыре класса: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Создан и электромотоцикл.