УАЗ "превращает асфальт в грязь": американцы сравнили Patriot с Tesla

Современный западный водитель будет в шоке. Так охарактеризовали пользователи американского портала Jalopnik появление УАЗа на рынке Соединенных Штатов. На американских форумах продолжается обсуждения явления самого дешевого внедорожника на автосалоне в Лос-Анджелесе. Его даже решили сравнить с Tesla.

Американцы уже оказались визуально знакомы с Bremach 4X4, так в США будет называться адаптированный под местные условия UAZ Patriot. Они видели эти машины в сериале "Чернобыль" на HBO. Автор статьи на Jalopnik под ником Мерседес Стритер признался, что тащится от утилитарности УАЗа, который появился в 2005 году.

"Никаких плавающих крыш, гнутых линий или километров хрома. Обычный внедорожник без понтов из гоночной игры эпохи PlayStation 2. Изнутри выглядит получше: откровенно устаревшие моменты прикрыли современными штрихами, – отмечает автор публикации. – Нет, не ждите систем удержания полосы движения и автоматического экстренного торможения. Зато есть кое-что полезное для снега и бездорожья: система курсовой устойчивости, ABS, автоматический режим бездорожья, помощь при старте в горку, система регулировки тяги, гидравлический усилитель тормозов и контроль торможений в поворотах".

Автор предупредил потенциальных покупателей машины, чтобы они не строили иллюзий: за рулем такой машины вы быстро вспомните, что этой модели автомобиля почти 17 лет. Но при этом внедорожник тянет на свои деньги – 26 тысяч 405 долларов: в эти деньги входит налаженная дилерская сеть, пятилетняя гарантия от завода-изготовителя на пробег в 60 тысяч миль, а также десятилетняя гарантия или 120 тысяч миль пробега для трансмиссии.

Жуткое качество сборки увиденного на автосалоне экземпляра отмечает в комментариях к статье showcowgo. Сравнить русский Patriot с Tesla за 60 тысяч баксов требует NCBO.

"По опыту работы с Lada Niva, предвижу, что по надежности он будет не так уж и плох, несмотря на сборку. Хуже Tesla никак не может быть", – предполагает krhodes1.

Пользователи сомневаются в том, что с таким маленьким рулем управлять Bremach 4X4 будет легче, чем "Нивой", сравнивают машину с Daewoo 2000 года и Isuzu Trooper 17-летней давности, напоминают, что УАЗ и ГАЗ всегда были хуже ведущих свою родословную от FIAT "Жигулей".

"Современный западный водитель будет в шоке", – предполагает 4Runner96, который считает УАЗ машиной для тех, кто гоняется за дешевизной и легким ремонтом в полевых условиях.

"Я балдею от грубых машин, которые чинятся ломом и молотком, – соглашается с ним krhodes1. – Я изрядно такой поводил: у друзей в Венгрии такой на виноградниках работает. Чудесен по бездорожью, полное дерьмо на дороге. Как заметили в журнале CAR, "асфальт превращается в грязь".

Дельный совет, по его мнению, дает FriscoFairlane: он не хочет гадить в праздничный торт, но если накинуть пару тысяч долларов, то можно купить Wrangler или Bronco, "а не эти русские консервные банки".

"Русское качество сборки, может, и отстает от американского, да и внешний вид сомнительный, – соглашается Tomek G. – Но зато посмотрите на российские самолеты, винтовки, танки. Может, они и похуже, зато стоят на порядок меньше, работают в любых условиях, а починить можно хоть кувалдой (серпом и молотом, ага)".

За время работы Лос-Анджелесского автосалона Bremach набрал стодолларовых предзаказов на 3,8 миллиона долларов. Для справки, это годовой выпуск модели Ульяновским автозаводом. И, конечно, вряд ли сломавшуюся на дороге, а тем паче на бездорожье Tesla можно будет починить при помощи лома, серпа, молота, кувалды и русской смекалки.