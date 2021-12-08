"Большая собака" больше не "улыбака": раскрыт дизайн внедорожника Dargo

Китайский производитель внедорожников Haval (спецподразделение Great Wall. Читайте про новый сенсационный седан от этого концерна) раскрыл внешность экспортного варианта "Большой собаки", как переводится с китайского Dagou. Правда, для продаж в России и других странах от "собачьего" имени решили отказаться – кроссовер будет называться Dargo, что теперь подтверждено официально. Изменилось не только имя, но и внешность 4х4-автомобиля.

Первое, что бросается в глаза – "Большая собака", став Dargo, перестала быть "улыбакой". Решетка радиатора в экспортном варианте перевернута, и теперь уголки "рта" внедорожника опущены. Кроме того, решетка стала более брутальной – вместо легкомысленных "штрипочек" на китайском радиаторе, экспорт получил выступающие утолщенные линейные панели.

Изменились и бамперы. Они, наоборот, слегка измельчали в середине по сравнению с китайским вариантом. Передний почти спрятался под радиатор, задний тоже чуть менее сильно выступает. Зато выделены мощные пластиковые "клыки", на которых размещаются габаритные огни. Фары приобрели милитаристский вид и больше похожи на танковые бойницы для пулеметов.

Родной угловатый кузов "Большой собаки" остался без изменений (как, кстати, и салон), но общая повышенная брутальность обвесов создает впечатление, что Dargo стал более приземистым по сравнению с китайским собратом, хотя клиренс тоже остался прежним.

Haval заявил о том, что полноприводной Dargo будет производиться в России еще апреле 2021 года. Внедорожник будет серийно выпускаться на заводе "Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус" в Туле. Там, кстати, уже произведены первые машины для сертификационных испытаний.

Напомним, что в России джут и другую новинку из Китая – Wey Tank 300, экспортный дизайн и название которого пока неизвестны.