Столичных водителей предупредили о снегопаде и тумане

13 декабря, хоть и не пятница, но день сложный. Особенно для автовладельцев в Москве. Московский главк ГИБДД предупреждает водителей о надвигающемся на российскую столицу тумане и обильном снегопаде.

Вечером в час-пик ожидается сильный снегопад, прогнозируется, что лишь за сутки сугробы в Москве вырастут более чем вполовину. Такие снегопады, предупредили в Центре погоды ФОБОС, обычно случаются раз в десять лет. Снегопад сам по себе ухудшит видимость на дороге до 1000-1500 метров. Но это только начало: ближе у ночи на столицу опустится туман, что ухудшит видимость до 200-500 метров.

Такие погодные условия "некомфортны для управления автомобилем и неблагоприятны для дорожной безопасности", отметили в ГИБДД. Водителям, если поездка на машине неизбежна, в пресс-службе Госавтоинспекции рекомендуют повысить внимание к дороге, снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию с учетом скользкой дороги, а также включить фары и габариты, дополнительно использовать еще и противотуманные фары.

Внимательными и аккуратными стоит быть и пешеходам, особенно при переходе проезжей части.

Особо бдительными стоит быть, начиная с 21 часа 13 декабря до 9 часов 14 декабря. При этом в утренние часы к мокрому снегу еще добавится туман и гололедица на дорогах.